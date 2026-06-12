Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области на 12−13 июня

В Волгограде по прогнозу Волгоградского ЦГМС 12 июня будет сухо, ливни накроют районы области. А вот 13−14 июня дождь и непогода доберутся и в областной центр. При этом духота никуда не денется. Летние ливни недолгие и при 30-градусной жаре волгоградцев после ждет настоящая парная на улицах.