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Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области на 12−13 июня

На Волгоградскую область 12 июня идут ливни с грозой, градом и сильным ветром.

Источник: Комсомольская правда

Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области на праздничные выходные 12−13 июня 2026 года. Спасатели предупредили об опасном метеорологическом явлении, которое нагрянет в отдельные районы региона с обеда в День России и продлится до конца суток 13 июня. Волгоградцев ждут ливни и сильные дожди в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром в 20 25 м/с.

— До конца суток 12 июня 2026 и сутки 13 июня в отдельных муниципальных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений, — сообщили в МЧС.

В Волгограде по прогнозу Волгоградского ЦГМС 12 июня будет сухо, ливни накроют районы области. А вот 13−14 июня дождь и непогода доберутся и в областной центр. При этом духота никуда не денется. Летние ливни недолгие и при 30-градусной жаре волгоградцев после ждет настоящая парная на улицах.

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