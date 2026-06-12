Бастрыкин поручил доложить о проверке после срыва кровли в доме в Ростове

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о нарушении жилищных прав жителей Ростовской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
В сети появилась информация о том, что в одной из ростовских многоэтажек сорвало кровлю во время непогоды. Из-за этого квартиры затопило дождевой водой. Отмечается, что жители обратились в коммунальные службы, но там от них потребовали оплатить ремонт.
«Следственными органами СК России по данному факту производится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — проинформировали в Следкоме.
Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Ковалёву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.