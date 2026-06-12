Работа спецназа и выстрелы: как прошел фестиваль «Служу России» в Красноярске

Красноярский Татышев-парк вновь стал местом проведения традиционного Краевого патриотического фестиваля «Служу России». [caption id= «attachment_369098» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Масштабное событие приурочено к празднованию Дня России. Ежегодно фестиваль проводят с целью воспитания любви к Родине и уважения к воинскому долгу. [caption id= «attachment_369099» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Красноярцев знакомили с работой специальных служб. Для этого организовали показательные выступления силовых структур и спасателей. [caption id= «attachment_369100» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Также посетителей фестиваля познакомили с уникальными образцами техники. [caption id= «attachment_369101» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Красноярцы могли сами осмотреть и потрогать технику, с которой работают силовые структуры. [caption id= «attachment_369102» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] А для юных посетителей фестиваля работали специальные симуляторы, где можно было поуправлять виртуальным беспилотным аппаратом. [caption id= «attachment_369103» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Более десятка площадок работали для красноярцев. В том числе самая зрелищная — показательной работы силовых структур. Всего же посетили фестиваль тысячи жителей и гостей города.