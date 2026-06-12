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На «Красноярских Столбах» спасатели эвакуировали 66-летнюю туристку с ушибом позвоночника

На территории национального парка «Красноярские Столбы» произошел очередной несчастный случай.

На территории национального парка «Красноярские Столбы» произошел очередной несчастный случай. Днем 11 июня к спасателям, дежурившим у центрального входа, обратилась 66-летняя женщина. Она рассказала, что упала и получила ушиб позвоночника и, возможно, сотрясение мозга.

Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда оказали пострадавшей первую помощь, затем доставили ее на улицу Свердловской и передали медикам.

В спасательном отряде напомнили посетителям нацпарка: без специальной подготовки и снаряжения не стоит покорять вершины «Столбов». Берегите себя и отдыхайте безопасно.

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