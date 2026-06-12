Историей своей страны гордятся 90% россиян

Россия — это страна, в которой живут представители сотен народов и культур, но 12 июня миллионы людей объединяет чувство принадлежности к своей стране. Сегодня уровень общероссийской гражданской идентичности достиг рекордных значений, а День России все чаще воспринимается не только как государственный праздник, но и как день общей гордости за прошлое, настоящее и будущее страны. О том, что объединяет россиян и какими достижениями Россия встречает свой главный государственный праздник, — в материале «Газеты.Ru».