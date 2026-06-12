В Мамадыше впервые провели церемонию вручения паспортов на новой Аллее Славы

Особенностью церемонии стало то, что она впервые прошла на Аллее Славы — новом общественном пространстве, созданном в Мамадыше в Год защитника Отечества и Год героев труда. Объект посвящен выдающимся уроженцам района, внесшим значительный вклад в развитие страны.