В Мамадыше впервые провели церемонию вручения паспортов на новой Аллее Славы

Мероприятие, организованное местным отделением Движения Первых, прошло в День России. Паспорта получили подростки, достигшие 14-летнего возраста.
Особенностью церемонии стало то, что она впервые прошла на Аллее Славы — новом общественном пространстве, созданном в Мамадыше в Год защитника Отечества и Год героев труда. Объект посвящен выдающимся уроженцам района, внесшим значительный вклад в развитие страны.
Во время церемонии участникам вручили обложки для паспортов с государственной символикой, памятные подарки и сувенирную продукцию. Также ребята произнесли традиционную клятву гражданина Российской Федерации.
Аллея Славы стала символичным местом для проведения мероприятия. Здесь установлен памятник выдающемуся оперному певцу Николаю Фигнеру, а участникам церемонии вручили мамадышские розы, выращенные в местном тепличном комплексе.
Руководитель местного отделения Движения Первых Гульназ Кадирова отметила значимость события для молодых жителей района.
«Вы своим ответственным отношением доказали, что для вас важен статус гражданина. Эта ответственность обязательно поможет вам в дальнейшей жизни», — сказала она.
Программа «Мы — граждане России» реализуется Движением Первых по всей стране и направлена на торжественное вручение первых паспортов подросткам, проявившим активную гражданскую позицию, успехи в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности.
Фото предоставлены Движением Первых.