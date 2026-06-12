Россияне смогут увидеть парад из шести планет в ночь с 12 на 13 августа

«Метеорный поток Персеиды — один из самых популярных метеорных потоков года. Он достигнет максимума в ночь с 12 на 13 августа. В 2026 году условия для наблюдений будут отличными: пик приходится на период новолуния, поэтому небо будет полностью темным», — отметил Веселков в беседе с ТАСС.