«Это наша главная сила и богатство»: Хабиров поучаствовал в мероприятиях в честь Дня России

— Мы начинаем наш праздничный день с возложения цветов к Монументу Дружбы, где написаны очень важные слова: «Слава великой братской дружбе русского и башкирского народов». Россия — великая держава, где в мире и согласии живут разные народы. Это наша главная сила и богатство, — сказал Хабиров.