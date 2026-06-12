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Сотрудники силовых ведомств Ростовской области записали клип в честь Дня России

Видеоклип на легендарную песню «Россия» сняли донские правоохранители в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В День России сотрудники всех силовых ведомств Ростовской области записали видеоклип на легендарную песню «Россия». Так правоохранители поздравили жителей региона с праздником.

В съемках приняли участие полицейские, спасатели МЧС, сотрудники Росгвардии, управления Следственного комитета, прокуратуры, погрануправления, ГУФСИН, судебные приставы и другие силовики — те, кто каждый день следят за безопасностью региона.

Клип о силе, гордости, чести и любви к стране снимали в самых живописных местах Ростова-на-Дону.

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