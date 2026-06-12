МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский поздравил подписчиков с Днём России и напомнил о своей лекции по истории на тему отмечаемого праздника.
«С Днем России, дорогие друзья! Представляется, к этой дате мы должны подходить так», — написал он в своем канале на платформе «Макс» и оставил ссылки на свою лекцию «Что мы должны отмечать 12 июня?».
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