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Мединский поздравил подписчиков с Днём России

Мединский поздравил подписчиков с Днём России и напомнил о своей лекции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский поздравил подписчиков с Днём России и напомнил о своей лекции по истории на тему отмечаемого праздника.

«С Днем России, дорогие друзья! Представляется, к этой дате мы должны подходить так», — написал он в своем канале на платформе «Макс» и оставил ссылки на свою лекцию «Что мы должны отмечать 12 июня?».

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