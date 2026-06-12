Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть рейсов задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода 12 июня

Три рейса на вылет и три на прилет задерживаются в нижегородском аэропорту имени Чкалова 12 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Три рейса на вылет и три на прилет задерживаются в нижегородском аэропорту имени Чкалова 12 июня. Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани.

Из столицы Приволжья с опозданием отправятся два самолета в Сочи. Речь идет о рейсах N4−440, который перенесли на 18:25, и FV-6644, отложенный на 22:55. С задержкой также отправится самолет из Нижнего Новгорода в Москву. Вылет отложен с 14:30 на 16:30.

В нижегородском аэропорту задерживаются три рейса на прилет. Самолет из Калининграда прибудет в 13:00 вместо 12:30. Рейс из Сочи в столицу Приволжья перенесен с 15:15 на 16:45. Задержка также коснулась рейса из Москвы — самолет прибудет в 15:10 вместо 13:35.

Напомним, орла-скомороха и еще 7 особо охраняемых птиц нашли в нижегородском аэропорту.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше