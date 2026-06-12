Шесть рейсов задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода 12 июня

Три рейса на вылет и три на прилет задерживаются в нижегородском аэропорту имени Чкалова 12 июня. Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани.
Из столицы Приволжья с опозданием отправятся два самолета в Сочи. Речь идет о рейсах N4−440, который перенесли на 18:25, и FV-6644, отложенный на 22:55. С задержкой также отправится самолет из Нижнего Новгорода в Москву. Вылет отложен с 14:30 на 16:30.
В нижегородском аэропорту задерживаются три рейса на прилет. Самолет из Калининграда прибудет в 13:00 вместо 12:30. Рейс из Сочи в столицу Приволжья перенесен с 15:15 на 16:45. Задержка также коснулась рейса из Москвы — самолет прибудет в 15:10 вместо 13:35.
Напомним, орла-скомороха и еще 7 особо охраняемых птиц нашли в нижегородском аэропорту.