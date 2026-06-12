Шесть рейсов задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода 12 июня

Из столицы Приволжья с опозданием отправятся два самолета в Сочи. Речь идет о рейсах N4−440, который перенесли на 18:25, и FV-6644, отложенный на 22:55. С задержкой также отправится самолет из Нижнего Новгорода в Москву. Вылет отложен с 14:30 на 16:30.