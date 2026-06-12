Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана.

— Мы рады, что Вы посещаете нашу страну. Ваш визит имеет большое значение. Уверен, он придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству. Между нашими странами нет каких-либо противоречий и разногласий. Выражение «Қазақ-қырғыз — бір туған» отражает историческую истину. Будучи братьями, мы и впредь будем укреплять наши добрососедские отношения. Экономика Кыргызской Республики развивается высокими темпами. Мы поддерживаем эту положительную тенденцию. Избрание Кыргызской Республики непостоянным членом Совета Безопасности ООН — это поистине историческое событие как для самого Кыргызстана, так и для всей Центральной Азии. По этому знаменательному случаю я уже направил свои поздравления Президенту Садыру Нургожоевичу Жапарову, — сказал Президент.