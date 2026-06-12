В Волгограде открыли после реконструкции сквер Симбирцева

Ещё одна привлекательная локация для отдыха появилась у жителей и гостей Волгограда — после реконструкции открылся сквер Симбирцева у библиотеки имени Горького.
В День России здесь проходят праздничные события — гостей ждут выступления творческих коллективов и интерактивные площадки. Пройдут торжественные мероприятия и на других площадках областного центра.
Одними из первых результаты реконструкции оценили глава региона Андрей Бочаров и мэр Владимир Марченко. По данным пресс-службы обладминистрации, в сквере обновлено 15,5 тысячи квадратных метров пешеходных покрытий. Для отдыхающих установлены скамейки, территория находится под наблюдением.