Наглый и агрессивный: американский сомик захватывает белорусские водоемы

Согласно информации ученых и специалистов компании «Дикая природа», американский сомик активно захватывает белорусские реки и озера. Так, в Брестской области этот опасный вид рыб распространен практически повсеместно. Ранее сообщалось, что он представляет серьезную угрозу популяции аборигенных рыб в озерах и реках региона.
Замечен американский сомик также в Гродненской и Минской областях
В конце мая ихтиологи подтвердили его наличие в озерах, которые расположены рядом с деревнями Булавки и Мелешковичи Мозырского района на Гомельщине.
Специалисты обращают внимание рыболовов, что это опасный чужеродный вид рыб. Он очень быстро размножается и отличается агрессивным поведением по отношению к аборигенным рыбам, чем вытесняет их из мест привычного обитания.
Поэтому если американский сомик попал на крючок, его ни в коем случае нельзя выпускать обратно в водоем, предупредили ихтиологи.
Специалисты рассказали, как отличить чужака от аборигенных видов и чем он так опасен.
Как отличить американского сомика от обычного
Опасный «вселенец» имеет более мелкие размеры. По данным белорусских ученых, размер взрослых особей не превышает 25 сантиметров, а вес — полкилограмма.
У американского сомика на спине есть жировой плавник, который «оснащен» острыми колючками с зазубринами. Такие же шипы есть и в грудных плавниках.
Наличие четырех пар усиков — еще одна отличительная особенность представителей чужеродного вида. У сома обыкновенного усиков — три пары, обратили внимание ихтиологи.
Агрессивный чужак
По данным специалистов компании «Дикая природа», американский сомик оказался в Беларуси еще в 1935 году. Он был завезен в страну из Германии.
Рыбу отличает агрессивное поведение и неуемный аппетит. Сомик нещадно поедает икру и молодь местных рыб. Кроме того, он отличается особой плодовитостью. За сезон самка откладывает несколько тысяч икринок, а самец следит за тем, чтобы кладке ничто не угрожало. Подавляющее большинство молоди, благодаря такой заботе, выживает, вырастает и впоследствии наносит урон местным обитателям водоемов.
«Чужеродные виды рыб, распространяясь по водным экосистемам, существенно меняют сложившиеся природные взаимодействия в гидробиоценозах», — подчеркнули ихтиологи.
Они также обратили внимание, что хищные виды рыб обходят американского сомика стороной — для них он несъедобен из-за наличия костных шипов в грудных и спинном плавниках.
Бороться же с американским сомиком при использовании специальных химсредств не всегда получается — используемые препараты угрожают в том числе и другим водным обитателям.
Что делать?
Ученые НАН Беларуси по биоресурсам предлагают четкую инструкцию действий для рыболовов, чтобы всеобщими усилиями эффективнее противостоять распространению американского сомика в белорусских водоемах.
Так, специалисты рекомендуют ни в коем случае не выпускать сомика обратно в водоем, если он окажется уловом. Категорически нельзя выпускать обратно в воду и другие виды инвазивных рыб.
Также сомика (и других рыб-паразитов) запрещено использовать в качестве живца — высок риск, что чужаки попадут в новые водоемы, начнут активно размножаться и вытеснять местных обитальцев.
В случае, если появились сомнения, какая же рыба попалась на крючок, специалисты предлагают отправить фото улова ученым на электронную почту zoology@biobel.by.
Рыбы-паразиты в белорусских водоемах
Всего в озерах и реках Беларуси, по данным ихтиологов, обитает шесть инвазивных чужеродных видов рыб, которые представляют угрозу биоразнообразию и хозяйственной деятельности. К таким видам относятся сомик американский, ротан-головешка, бычок-кругляк, бычок-гонец, бычок-песочник и чебачок амурский.
Их можно вылавливать без ограничений по весу и количеству, но запрещено использовать как живца.
Специалисты предупредили, что в ближайшей перспективе в реках бассейна Днепра на территории Беларуси могут появиться и другие рыбы-паразиты: бычок-головач, бычок-кнут и пуголовка Браунера, солнечный окунь. Не исключена вероятность появления в Беларуси и черного американского сомика.