Наглый и агрессивный: американский сомик захватывает белорусские водоемы

Рыбу отличает агрессивное поведение и неуемный аппетит. Сомик нещадно поедает икру и молодь местных рыб. Кроме того, он отличается особой плодовитостью. За сезон самка откладывает несколько тысяч икринок, а самец следит за тем, чтобы кладке ничто не угрожало. Подавляющее большинство молоди, благодаря такой заботе, выживает, вырастает и впоследствии наносит урон местным обитателям водоемов.