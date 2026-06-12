Солист Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер даст бесплатный концерт в Минске

Большой рок-концерт запланирован на 20 июня у Дворца Спорта. На одной сцене будут выступят такие белорусские рок-группы как Color Of Feelings, «Спасибо, все в порядке», Mashin" Gun, Flat, The Wolf Party Tonight. Хэдлайнером концерта объявлен солист легендарных групп Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тернер.