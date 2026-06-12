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Солист Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер даст бесплатный концерт в Минске

В Минске состоится бесплатный концерт солиста Deep Purple и Rainbow Джо Линна Тернера.

Источник: Комсомольская правда

Солист Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер даст бесплатный концерт в Минске, сообщает «Авторадио».

Большой рок-концерт запланирован на 20 июня у Дворца Спорта. На одной сцене будут выступят такие белорусские рок-группы как Color Of Feelings, «Спасибо, все в порядке», Mashin" Gun, Flat, The Wolf Party Tonight. Хэдлайнером концерта объявлен солист легендарных групп Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тернер.

Начало концерта в 18.00, а с 14.00 на площадках будут проходить мастер-классы по ударным, гитаре, клавишам и вокалу. Также будет проходить выставка ретро автомобилей.

Вход свободный.

Тем временем Минобразования ответило на критику в соцсетях школьных выпускных 2026.