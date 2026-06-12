СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал День России праздником с глубоким смыслом.
«Для Херсонской области это праздник с очень глубоким смыслом. В нем — наш выбор, наша правда и наша связь с большой Родиной», — написал Сальдо в своем канале на платформе «Макс».
По его словам, в 2022 году жители Херсонщины сказали твердо: быть дома, быть с Россией.
«За этим решением стояло глубокое убеждение людей, память об общей истории, общая культура и желание дать детям нормальную жизнь на родной земле», — подчеркнул губернатор.