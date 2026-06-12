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В Ростове-на-Дону развернули пятидесятиметровый триколор в День России

В Ростове-на-Дону развернули пятидесятиметровый флаг России в честь праздника.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн — РИА Новости. Волонтеры и национальные творческие коллективы развернули 50-метровый флаг России в Ростове-на-Дону в честь праздника, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Флешмоб «Россия объединяет» состоялся перед зданием Областного дома народного творчества в День России. Пятидесятиметровый триколор развернули национальные творческие коллективы Южного федерального округа и волонтеры Ростовской области под патриотические песни.

В фойе здания прошли творческие мастер-классы по изготовлению значка «Люблю тебя, Россия!», а также «Традиции в красках и узорах». Были организованы выставка «Донской платок», тематические фотозоны и аквагрим «Триколор».

После этого начался праздничный концерт «Единство многонациональной России», в котором принимают участие творческие коллективы округа и вновь присоединенных территорий.