В Ростове-на-Дону развернули пятидесятиметровый триколор в День России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн — РИА Новости. Волонтеры и национальные творческие коллективы развернули 50-метровый флаг России в Ростове-на-Дону в честь праздника, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Флешмоб «Россия объединяет» состоялся перед зданием Областного дома народного творчества в День России. Пятидесятиметровый триколор развернули национальные творческие коллективы Южного федерального округа и волонтеры Ростовской области под патриотические песни.
В фойе здания прошли творческие мастер-классы по изготовлению значка «Люблю тебя, Россия!», а также «Традиции в красках и узорах». Были организованы выставка «Донской платок», тематические фотозоны и аквагрим «Триколор».
После этого начался праздничный концерт «Единство многонациональной России», в котором принимают участие творческие коллективы округа и вновь присоединенных территорий.