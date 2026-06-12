В Хабаровском крае готовят дроны для доставки лекарств на север

В Хабаровском крае испытывают беспилотники, которые в будущем смогут доставлять медикаменты в труднодоступные населённые пункты региона.
Полевые испытания дронов местных производителей прошли в районе Хехцира. Специалисты оценивали работу аппаратов в реальных условиях, проверяя качество камер, тепловизоров и систем искусственного интеллекта для обнаружения движущихся объектов, сообщают «Вести Хабаровск».
Спрос на беспилотники в регионе растёт. Их планируют использовать не только для мониторинга лесных пожаров, но и в сельском хозяйстве, а также для доставки грузов в удалённые территории. Особый интерес сейчас вызывает возможность перевозки лекарств и других необходимых товаров в северные населённые пункты края.
Одним из самых заметных участников испытаний стал крупный грузовой дрон, который разработчики называют «Красной шапочкой». Аппарат весит около 27 килограммов и способен перевозить груз почти вдвое тяжелее собственного веса. По словам оператора БПЛА Тимофея Трегубенко, при полной загрузке такой беспилотник может преодолеть до 20 километров.
Все представленные на испытаниях производители работают в Хабаровском крае уже несколько лет. Сейчас многие из них выпускают беспилотники для нужд специальной военной операции, однако готовы быстро перейти к серийному производству гражданских моделей при появлении заказов.
Перспективными беспилотники считают и представители агропромышленного комплекса. Такая техника может использоваться для обработки полей от вредителей, посева семян, а также анализа влажности и состояния почвы. Многие операции выполняются автоматически по заданным координатам.
Не менее востребованы дроны в сфере пожарной безопасности. В регионе уже готовятся поставить на службу спасателям аппараты для мониторинга ландшафтных пожаров. По данным краевого управления гражданской защиты, беспилотники смогут выполнять полёты на расстояние до 20 километров и находиться в воздухе до 50 минут.
Для лесного хозяйства рассматриваются и самолётные БПЛА. Благодаря жёсткому крылу они способны работать в воздухе до десяти часов, что делает их эффективными для патрулирования лесов, обнаружения пожаров и выявления незаконных рубок.
По данным краевых властей, в 2025 году в Хабаровском крае выпустили около 100 тысяч беспилотников. В 2026 году по поручению губернатора Дмитрия Демешина объёмы производства планируется увеличить вдвое.