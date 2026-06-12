В Волгограде открыли движение по путепроводу на Тулака

Дорожные блоки на прежде оживленном участке дороги на Тулака выставили 20 марта. Пока водители привыкали к временным пробкам, рабочие снимали старое покрытие, обустраивали межблочные и деформационные швы, а также укладывали бетонный слой. На тротуарах, полностью обнажившихся на начальных этапах работ, дорожники постелили новые плиты и сделали гидроизоляцию.