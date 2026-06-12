Неделя до фестиваля: названы пять шоу, которые нельзя пропустить!

До открытия «Дикой Мяты-2026» остается неделя. В этом году на восьми сценах фестиваля состоится более 130 концертов и диджей-сетов, однако некоторые выступления организаторы уже называют особыми событиями программы. Одной из главных премьер станет дебют проекта «Электроника» группы The Hatters. Выступление откроет новую площадку «Вашана Арена», где готовят лазерное шоу и яркое визуальное оформление.