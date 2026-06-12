Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неделя до фестиваля: названы пять шоу, которые нельзя пропустить!

До открытия «Дикой Мяты-2026» остается неделя. В этом году на восьми сценах фестиваля состоится более 130 концертов и диджей-сетов, однако некоторые выступления организаторы уже называют особыми событиями программы. Одной из главных премьер станет дебют проекта «Электроника» группы The Hatters. Выступление откроет новую площадку «Вашана Арена», где готовят лазерное шоу и…

Источник: Живем в Нижнем

До открытия «Дикой Мяты-2026» остается неделя. В этом году на восьми сценах фестиваля состоится более 130 концертов и диджей-сетов, однако некоторые выступления организаторы уже называют особыми событиями программы. Одной из главных премьер станет дебют проекта «Электроника» группы The Hatters. Выступление откроет новую площадку «Вашана Арена», где готовят лазерное шоу и яркое визуальное оформление.

Зрителей ждёт специальная программа от Ёлки. Певица представит новое звучание и новые песни, которые в последнее время выходят с завидной регулярностью. В день своего выступления новый сингл презентует группа IOWA, а фестивальная публика услышит его первой.

Официально откроет «Дикую Мяту» программа «Драгни» с оркестром! Еще одним важным событием обещает стать вечернее шоу группы «Бонд с кнопкой» — коллектив выйдет на сцену «Сирена» в расширенном составе со струнными и народными инструментами.

Основная программа фестиваля пройдет с 19 по 21 июня, а первые зрители смогут попасть на территорию с 18:00 в четверг, 18 июня.

«Дикая Мята» — это будет легендарно!

19−21 июня, Тульская область, поселок Бунырево.

Билеты и все подробности: http://mintmusic.ru.

Реклама. ООО «Джей-групп». ОГРН: 1137746102273. 301360, Тульская область, г. о. Алексин, с. Бунырево, тер. Арт-Кэмп Дикая Мята, зд. 1. 6+ Erid 2Vfnxxqu3Xp.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше