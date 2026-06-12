Неделя до фестиваля: названы пять шоу, которые нельзя пропустить!

До открытия «Дикой Мяты-2026» остается неделя. В этом году на восьми сценах фестиваля состоится более 130 концертов и диджей-сетов, однако некоторые выступления организаторы уже называют особыми событиями программы. Одной из главных премьер станет дебют проекта «Электроника» группы The Hatters. Выступление откроет новую площадку «Вашана Арена», где готовят лазерное шоу и яркое визуальное оформление.
Зрителей ждёт специальная программа от Ёлки. Певица представит новое звучание и новые песни, которые в последнее время выходят с завидной регулярностью. В день своего выступления новый сингл презентует группа IOWA, а фестивальная публика услышит его первой.
Официально откроет «Дикую Мяту» программа «Драгни» с оркестром! Еще одним важным событием обещает стать вечернее шоу группы «Бонд с кнопкой» — коллектив выйдет на сцену «Сирена» в расширенном составе со струнными и народными инструментами.
Основная программа фестиваля пройдет с 19 по 21 июня, а первые зрители смогут попасть на территорию с 18:00 в четверг, 18 июня.
«Дикая Мята» — это будет легендарно!
19−21 июня, Тульская область, поселок Бунырево.
Билеты и все подробности: http://mintmusic.ru.
Реклама. ООО «Джей-групп». ОГРН: 1137746102273. 301360, Тульская область, г. о. Алексин, с. Бунырево, тер. Арт-Кэмп Дикая Мята, зд. 1. 6+ Erid 2Vfnxxqu3Xp.