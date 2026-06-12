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Продажу вейпов решили запретить в северном регионе

На Ямале готовятся ввести запрет на розничную торговлю электронными сигаретами, жидкостями и другими никотиновыми системами.

На Ямале готовятся ввести запрет на розничную торговлю электронными сигаретами, жидкостями и другими никотиновыми системами. Об этом пишет «Ямал 1» со ссылкой на губернатора округа Дмитрия Артюхова.

Глава региона поручил подготовить законопроект и в ближайшее время направить его в Законодательное собрание. Основная цель — защитить здоровье молодежи и остановить распространение курения, которое многие ошибочно считают безобидным увлечением.

С 1 марта 2027 года федеральный закон дает регионам право самостоятельно вводить подобные ограничения. Экспериментальный режим будет действовать пять лет — до 1 марта 2032 года.

В Красноярском крае тоже займутся этим вопросом, сообщил председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко. По его словам, депутаты получают много жалоб от жителей и врачей на электронные сигареты.

Фото на главной: magnific.com.

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