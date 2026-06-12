В Кинеле Самарской области врачи прошли учения по спасению людей при ЧС

Сортировочная бригада провела первичный осмотр, распределив пациентов по шкале START — от нуждающихся в реанимации до тех, кто может ждать помощи во вторую очередь. В зависимости от характера травм пациентов направляли в операционные, перевязочные или реанимацию. В учениях были задействованы хирурги, травматологи, реаниматологи, сотрудники родильного отделения, а также преподаватели симуляционного центра.