В Кинеле Самарской области врачи прошли учения по спасению людей при ЧС

Тактико-специальные учения по спасению пострадавших при ЧС состоялись в Кинельской центральной районной больнице Самарской области. Тренировка прошла в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Кинельского муниципального района.
Сотрудники больницы совместно с сотрудниками территориального центра медицины катастроф отработали алгоритм действий при массовом поступлении пострадавших. По легенде учений, в центр медицины катастроф поступил сигнал о ЧС с большим количеством раненых. В приемном отделении больницы развернули сортировочные площадки. Специалисты в кратчайшие сроки доставили условных пострадавших с травмами разной степени тяжести.
Сортировочная бригада провела первичный осмотр, распределив пациентов по шкале START — от нуждающихся в реанимации до тех, кто может ждать помощи во вторую очередь. В зависимости от характера травм пациентов направляли в операционные, перевязочные или реанимацию. В учениях были задействованы хирурги, травматологи, реаниматологи, сотрудники родильного отделения, а также преподаватели симуляционного центра.
«Все поставленные учебные цели выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Подобные тренировки — важный элемент нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”, который ставит задачу создать эффективную систему спасения людей и снизить смертность от внешних причин за счет готовности медучреждений к любым вызовам», — подчеркнул главный врач больницы Сергей Плешаков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.