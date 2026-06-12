В США разработали гель для лечения рефлюкса и других болезней пищевода

Для решения этой проблемы материаловеды из США создали биомиметическое устройство, похожее по структуре и свойствам поверхности на пищевод, и использовали его для оценки того, как с ним взаимодействуют различные реагенты и формы «упаковки» лекарств. Это позволило разработать материал на базе гидрогеля из полисахаридов и нескольких солей желчных кислот, который не только хорошо соединялся со стенками пищевода, но и заставлял его ткани активно поглощать присутствующие в нем вещества.