В США разработали гель для лечения рефлюкса и других болезней пищевода

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Американские ученые создали материал на базе гидрогеля и солей желчных кислот, с помощью которого можно точечным образом доставлять антитела, противовоспалительные средства и другие лекарства в поврежденные части пищевода. Это позволяет использовать его для лечения рефлюкса, аллергического эзофагита и других болезней пищевода, сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).
«Существующие лекарства от болезней пищевода обладают очень ограниченной эффективностью, что связано, в том числе с отсутствием инструментов для их точечной доставки в поврежденные части органа. Мы надеемся, что созданная нами платформа позволит создать терапии, которые помогут избавить пациентов от данных тяжелых заболеваний», — заявил доцент MIT Джованни Траверсо, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают Траверсо и другие ученые, развитие многих болезней пищеварительной системы, в том числе гастрит-рефлюкса и язвенной болезни, сопровождается повреждением слизистых оболочек и стенок пищевода, желудка и кишечника, что приводит к развитию хронических воспалений и язв, вызывающих большой дискомфорт для пациента. Эти повреждения могут долгое время сохраняться и усугубляться под действием желудочной кислоты и пищеварительных соков.
В теории, многие подобные повреждения можно ликвидировать при помощи антител и коротких молекул, подавляющих воспаления, однако на практике этому мешает то, что все эти вещества быстро проходят через пищевод и почти не проникают в его стенки. Это вынуждает врачей вводить в организм больных большие дозы этих препаратов, способные вызвать нарушения в работе других органов тела, или проводить неприятные инвазивные процедуры в пищеводе.
Для решения этой проблемы материаловеды из США создали биомиметическое устройство, похожее по структуре и свойствам поверхности на пищевод, и использовали его для оценки того, как с ним взаимодействуют различные реагенты и формы «упаковки» лекарств. Это позволило разработать материал на базе гидрогеля из полисахаридов и нескольких солей желчных кислот, который не только хорошо соединялся со стенками пищевода, но и заставлял его ткани активно поглощать присутствующие в нем вещества.
Последующие проверки работы этого геля на животных показали, что он позволяет очень эффективно доставлять в их пищевод инфликсимаб, лекарство на базе моноклональных антител, подавляющее воспаления и аутоиммунные реакции. В перспективе это позволит значительно облегчить состояние носителей болезни Крона, гастрит-рефлюкса и ряда других болезней системы пищеварения, сопровождающихся повреждением стенок пищевода.