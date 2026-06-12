В Минске директор фирмы получил 10 лет колонии, но к его бизнесу это не имеет отношения

В Минске директора фирмы осудили на 10 лет колонии. Подробности в прокуратуре Первомайского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Фигурантом уголовного дела стал 37-летний житель Минского района, являющийся директором фирмы. В январе 2026 года в Минске вблизи одного из жилых домов на улице Волгоградской правоохранители задержали фигуранта за незаконный оборот психотропов. При обыске у него нашли свертки с 38,17 грамма наркотика, а в салоне его авто еще обнаружили перчатку со спрятанными 50 фрагментами бумаги, пропитанной психотропными веществами.
А затем еще по сохраненным географическим координатам в мобильном телефоне в одном из садовых товариществ в Смолевичском районе нашли сверток с более чем 535 граммами наркотика. Дома у него обнаружили и изъяли двое электронных весов, изоленту, фасовочные пакеты и магниты.
Свою вину фигурант полностью признал и раскаялся. А на суде рассказал, что трудоустроился наркокурьером в теневой интернет-маркет в октябре 2025 года, потому что нуждался в деньгах. Ранее он уже имел проблемы с законом.
Суд признал его виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков в целях сбыта в крупном размере, совершенных организованной группой (ч.4 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к 10 годам исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафу 300 базовых величин (13,5 тысячи белорусских рублей в июне 2026 года).
Тем временем в Брестской области организатор похорон пошел под суд из-за того, что в штате у него были только женщины.
А еще ГАИ сделала заявление после жесткого ДТП Mercedes с клубникой под Барановичами. Ранее мы писали, что под Барановичами Mercedes с клубникой опрокинулся из-за сразу двух лопнувших на скорости колес.