В Минске директор фирмы получил 10 лет колонии, но к его бизнесу это не имеет отношения

Фигурантом уголовного дела стал 37-летний житель Минского района, являющийся директором фирмы. В январе 2026 года в Минске вблизи одного из жилых домов на улице Волгоградской правоохранители задержали фигуранта за незаконный оборот психотропов. При обыске у него нашли свертки с 38,17 грамма наркотика, а в салоне его авто еще обнаружили перчатку со спрятанными 50 фрагментами бумаги, пропитанной психотропными веществами.