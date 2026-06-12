В ФХМР сообщили, что у ХК «Старт» есть проблемы с финансированием

«По Нижнему Новгороду скажу так: разговоры идут. Председатель правления ХК “Старт” Василий Иванович Суханов, который отвечает за команду, обещает, что Дворец будет. Мы его очень ждём, знаем, что есть проект. Обсуждаем с нижегородскими властями этот момент. Но на данный момент у “Старта” есть проблемы с финансированием. И сейчас, наверное, первоочередная задача — это решить вопрос об участии “Старта” в чемпионате России, нежели постройка крытой ледовой арены», — подчеркнул Иванушкин.