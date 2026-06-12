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Путепровод на Тулака открыли 12 июня после масштабного ремонта в Волгограде

В Волгограде открыли движение по путепроводу на улице Базисной на Тулака.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 12 июня открыли движение по путепроводу на улице Базисной на Тулака. Результаты реконструкции путепровода через железнодорожные пути в Ворошиловском районе оценили губернатор Андрей Бочаров и глава города Владимир Марченко.

Теперь водителям автомобилей и троллейбусам не придется наворачивать круги, чтобы попасть на Тулака. Пассажиры общественного транспорта вернутся к обычным маршрутам. Напомним, путепровод был закрыт с 20 марта. Планировали открыть движение только к 1 сентября.

Губернатор тем временем обозначил следующие объекты, где пройдет капитальный ремонт: Астраханский мост, мост через ВДСК и Комсомольский путепровод. Работы в Красноармейском стартуют уже в этом году, в центре Волгограда — в 2027-м.

— Давайте запланируем, чтобы в следующем году уже приступили к работам на Астраханском мосту. Включайте его в программу — в 2029 году мы должны сдать объект, — поставил задачи профильным ведомствам Андрей Бочаров.

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