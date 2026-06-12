В Советске пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщает МЧС региона в пятницу, 12 июня.
«Вчера в 21:20 от оператора “Системы-112” поступила информация о том, что на улице Капитана Лямина из окна третьего этажа выпал пятилетний ребёнок. С переломом ноги мальчик в сопровождении родителей был госпитализирован бригадой скорой помощи в центральную городскую больницу», — говорится в сообщении.
В Калининграде 16-летний мальчик выпал из окна пятого этажа.
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