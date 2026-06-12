Минниханов возложил цветы к бюсту Копылова в день столетия директора КАЗа

Цветы к бюсту легендарного директора предприятия возложил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Прежде всего, поздравляю вас с Днем России. Этот праздник символизирует единство нашего народа, гордость за страну, ее историю, людей, которые своим трудом укрепляли экономическую и оборонную мощь. Одним из таких людей был Виталий Егорович Копылов — выходец из простой крестьянской семьи. Благодаря целеустремленности, глубоким знаниям и сильному характеру он стал руководителем крупнейших авиационных заводов страны, навсегда вписал свое имя в историю отечественного авиастроения», — обратился к присутствующим Минниханов.
Раис РТ напомнил, что под руководством Копылова КАЗ стал флагманом отрасли, была проведена модернизация производства, удалось освоить выпуск новых образцов техники. Например, с конвейера вышли легендарный стратегический ракетоносец Ту‑160 — символ мощи отечественной авиации, сверхзвуковой бомбардировщик Ту‑22, дальнемагистральный самолет Ил‑62.
«Многие годы Виталий Егорович нес большую общественную нагрузку и избирался неоднократно депутатом Верховного Совета ТАССР, активно участвовал в решении вопросов развития республики и поддержки трудовых коллективов. По его инициативе ежегодно вводились в строй десятки тысяч квадратных метров жилья для работников завода. Большое внимание уделялось строительству детских садов, объектов культуры и спорта», — заметил Раис Татарстана.
Он подчеркнул, что Копылов навсегда запомнится как принципиальный человек с настоящим государственным подходом, который умел объединять коллектив вокруг больших целей и добиваться результатов, которые и сегодня служат во благо Отечества.
Участником церемонии возложения цветов стал сын бывшего директора КАЗа, Константин Копылов. О своем отце он отозвался как о жестком прагматике, который ценил честность и не любил обман.
«Если давал слово — держал его. Вот те качества, которые позволили ему сплотить вокруг себя людей и повести за собой. Для меня лично очень важно видеть, что его самоотверженность не пропала даром, что всё было не напрасно, его любимый завод жив и развивается», — сказал Копылов-младший.
По его мнению, символично, что сегодня страна празднует не только столетие со дня рождения его отца, но и День России, ведь экс-директор КАЗа говорил о себе: «Я государственный человек».
Константин Копылов зачитал письмо своего отца к внуку, Павлу Константиновичу Копылову. «Павлик, тебе повезло, что ты успел родиться в Российской державе, в СССР. Береги и помни, что Родина твоя — Россия, со всеми прелестями и дикостью. Будь верен ей», — в частности, было сказано в письме.
Церемония завершилась возложением красных роз в память о легендарном руководителе КАЗа. После этого Рустам Минниханов пообщался с заводчанами, которые пришли в это утро к бюсту директора завода.
В мероприятии приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, управляющий директор АО «Туполев» Юрий Абросимов, первый заместитель управляющего директора — директор Казанского авиационного завода имени Сергея Петровича Горбунова — филиала АО «Туполев» Зуфар Миргалимов, председатель совета ветеранов предприятия Оксана Василюк.
Виталий Егорович Копылов родился в Самарской губернии. После окончания института работал на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. В возрасте сорока семи лет связал свою жизнь с Казанью, где возглавил авиационный завод осенью 1973 года. На этом посту он проработал до 1994 года включительно. Имя Виталия Копылова в апреле 2008 года получил построенный на КАЗе стратегический бомбардировщик Ту-160.
Президент РФ Владимир Путин в мае 2019 года во время рабочей поездки в Казань заявил о необходимости увековечить память Копылова, спасавшего авиазавод в тяжелое время начала 1990-х годов. Памятник бывшему гендиректору КАПО имени Горбунова появился на пересечении улиц Копылова и Побежимова в Авиастроительном районе Казани.