Минниханов возложил цветы к бюсту Копылова в день столетия директора КАЗа

«Если давал слово — держал его. Вот те качества, которые позволили ему сплотить вокруг себя людей и повести за собой. Для меня лично очень важно видеть, что его самоотверженность не пропала даром, что всё было не напрасно, его любимый завод жив и развивается», — сказал Копылов-младший.