Калининградцы: билеты на концерты Дня города закончились вскоре после анонса

Напомним, что накануне пресс-служба регионального правительства сообщила, что на стадионе «Ростех-арена» «4 и 5 июля состоится гала-концерт к 80-летию региона. 4 июля выступят Родион Газманов, группа “Браво” и Олег Газманов. 5 июля — Burito, группа “5sta Family” и Zivert». Отмечалось, что попасть на праздничные мероприятия можно будет бесплатно по предварительной регистрации и билету для прохода. «Количество мест ограничено, также стоит отметить, что для зрителей будут доступны не все трибуны ввиду застройки сцены в чаше стадиона», — предупреждали власти.