Калининградцы: билеты на концерты Дня города закончились вскоре после анонса

Калининградцы пожаловались на то, что бесплатные билеты на концерты в честь Дня города закончились вскоре после объявленной регистрации. Свои комментарии по этому поводу горожане оставили под постом с анонсом концертов на странице «Нового Калининграда» «ВКонтакте».
«Что за шарашкина контора, билетов нет, объявление только вышло», «Вы идите, но билетов нет», «В 12 объявили, около 15 уже билетов нет!», возмущаются калининградцы, которые не успели пройти бесплатную регистрацию, чтобы получить бесплатные билеты для прохода на концерты, которые состоятся 4 и 5 июля на стадионе «Ростех-арена».
Отметим, что, по данным горожан, регистрация на концерт 5 июля завершилась спустя час после анонса областных властей. И хотя на тот момент еще можно было оформить бесплатные билеты на концерт 4 июля, однако и они вскоре закончились.
Напомним, что накануне пресс-служба регионального правительства сообщила, что на стадионе «Ростех-арена» «4 и 5 июля состоится гала-концерт к 80-летию региона. 4 июля выступят Родион Газманов, группа “Браво” и Олег Газманов. 5 июля — Burito, группа “5sta Family” и Zivert». Отмечалось, что попасть на праздничные мероприятия можно будет бесплатно по предварительной регистрации и билету для прохода. «Количество мест ограничено, также стоит отметить, что для зрителей будут доступны не все трибуны ввиду застройки сцены в чаше стадиона», — предупреждали власти.