Пермский производитель спорттоваров объявил сбор средств на погашение задолженности

ООО «Трек» управляет обувной фабрикой группы компаний «А. В. Т. -Спорт». Компания принадлежит Алексею Тарасенко. Согласно сайту «А. В. Т. -Спорт», компания создана в 1993 году. Холдинг производит лыжные ботинки, коньки для массового катания, туристическую обувь, экипировку для командных видов спорта, единоборств, художественной гимнастики, аксессуары для активного отдыха (ледянки и тюбинги). На фабриках в Перми и Березниках компания производит велосипеды и горные велосипеды Black Aqua. В 2024 году холдинг открыл производственную точку в Узбекистане, новые производства в Кунгуре и Лысьве.