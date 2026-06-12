Почему не надо постоянно развлекать скучающих школьников

«Дома». Казалось бы, ну что такого! Это же не каторга какая-то, это родные стены, свое пространство, свой двор. Но ребенок, причем не только маленький, но и уже вполне себе подросток, с большим трудом параллельно существует рядом с работающим взрослым, которому надо отвечать на письма, созваниваться, готовить еду, платить по счетам и одновременно быть достаточно хорошим родителем. Таким, который не бросил в дитятко телефон, но и не потерял работу ради строительства шалаша из простыней. Таким полумифическим существом, которое где-то кто-то видел, но кто и где — загадка. Из этой загадки и рождается главное родительское чувство лета — вина.