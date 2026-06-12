Травматолог из Сербии лечит юных пациентов в Кстовской районной больнице

Травматолог из Сербии Исидора Табак нашла профессиональный дом в Нижегородской области. Об этом рассказал главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в телеграм-канале.
Медик родилась в Сербии, а выросла — в Ботсване. Медицинское образование Исидора Табак получила в Приволжском медуниверситете. После окончания вуза специалист решила остаться в Нижегородской области.
Сейчас девушка работает детским травматологом в Кстовской центральной районной больнице. До этого она работала на Бору. Алексей Никонов также напомнил, что в больницах Нижегородской области работают специалисты из Иордании и Йемена.
Напомним, центр здоровья открыли в нижегородской поликлинике № 30.