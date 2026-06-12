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Волгоградцев предупредили о надвигающемся на регион шторме

Ливни с грозой и сильным ветром рискуют подпортить вечернюю программу празднования Дня России.

Ливни с грозой и сильным ветром рискуют подпортить вечернюю программу празднования Дня России в Волгоградской области.

Экстренное предупреждение о надвигающейся на регион непогоде опубликовали сотрудники МЧС. Ссылаясь на волгоградских синоптиков, они предупредили горожан о возможных ливнях, сильных дождях в сочетании с грозой и градом, а также шквалистом ветре с порывами до 20−25 м/с.

— В отдельных районах Волгоградской области такая погода сохранится до конца суток, а также задержится на весь завтрашний день, — сообщили спасатели. — Будьте внимательны и осторожны!

Постепенного снижения температуры и серии дождей ждут в регионе и на новой рабочей неделе. Выходить из дома с зонтами волгоградцам советуют в понедельник, в среду и в четверг.

Фото Павла Мирошкина.

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