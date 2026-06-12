Аллею из молодых кленов и вишни высадили возле арены «Ерофей» в Хабаровске

«Буквально 3−4 месяца назад на этом месте были “народные тропы”. Наш Губернатор Дмитрий Демешин дал четкие указания: там, где люди привыкли ходить и там, где им комфортно, — благоустроить территорию. Сейчас на этих участках брусчатка, и сегодня мы высаживаем деревья, чтобы было красиво, уютно и комфортно», — рассказал министр строительства края Александр Мелихов.