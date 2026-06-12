Представители строительной отрасли Хабаровского края объединились для одного большого дела — возле арены «Ерофей» высажены почти 40 саженцев клена и вишни. В мероприятии приняли участие крупные застройщики, строительные предприятия, ассоциации саморегулируемых организаций. Также дерево посадили представители министерства строительства края. Благоустройство территории ведется по поручению Дмитрия Демешина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Буквально 3−4 месяца назад на этом месте были “народные тропы”. Наш Губернатор Дмитрий Демешин дал четкие указания: там, где люди привыкли ходить и там, где им комфортно, — благоустроить территорию. Сейчас на этих участках брусчатка, и сегодня мы высаживаем деревья, чтобы было красиво, уютно и комфортно», — рассказал министр строительства края Александр Мелихов.
Аллею из молодых кленов и вишни высадили возле арены «Ерофей» в Хабаровске. Фото: Пресс-служба министерства строительства Хабаровского края.
Аллею из молодых кленов и вишни высадили возле арены «Ерофей» в Хабаровске. Фото: Пресс-служба министерства строительства Хабаровского края.
Аллею из молодых кленов и вишни высадили возле арены «Ерофей» в Хабаровске. Фото: Пресс-служба министерства строительства Хабаровского края.
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Клены и вишни расположились с двух сторон одной из «народных троп». Высаживать деревья некоторые участники пришли семьями.
«Сегодня в мероприятии участвуют три поколения нашей семьи: я, сын и внук. Приятно стать частью такого большого и нужного дела. Благоустройство, зеленые насаждения — это все на пользу городу», — рассказал один из учредителей компании «ДВ-Камень» Данил Наумов.
Напомним, по поручению Губернатора края с апреля в районе арены «Ерофей» идут масштабные работы: продолжается благоустройство дамбы, обустраивается сад камней и парк «Тайга». В рамках работ здесь также высадят даурскую лиственницу, красный дуб, сакуру и дальневосточный миндаль.
«Очень важно, чтобы люди сегодня получали не только квартиры, квадратные метры, но и благоустроенную территорию вокруг. Один из способов — высаживать возле домов такие растения, которые будут цвести по очереди каждый в свой сезон: весной, летом, осенью», — поделился директор филиала ГК «Дарс» Никита Нестеренко.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Дмитрий Демешин возглавил международную акцию «Сад памяти», которая прошла в окрестностях поселка Корфовский под Хабаровском. Глава региона лично заложил новую аллею памяти вместе с членами краевого правительства, волонтерами, семьями с детьми и ветеранами лесной отрасли. Участники акции высадили 3,5 тысячи сеянцев кедра корейского.