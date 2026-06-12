Севастопольскую Балаклаву намерены глобально перестроить

В документах в качестве объектов капстроительства указаны еще ряд объектов, о которых прежде речь не шла. К объявленным гостиничным комплексам «5 звезд» на 112 номеров и «4 звезды» на 185 номеров, добавлена гостиница «4 звезды» на 150 номеров, комплексы апартаментов на 120 и 100 номеров, здание культурно-досугового назначения площадью 1241 кв.м, офисно-административный объект площадью 3312 кв.м, объект культурного наследия «Особняк К. А. Скирмунда». В список из 31 позиции входят еще три комплекса апартаментов на 255 номеров (в общей сложности), гостиница на 30 номеров, ресторан, бар-кафе, магазин, еще один ресторан, трансформаторные подстанции, ЛОС и КНС.