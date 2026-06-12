Госконтроль: белорусы получили в конвертах 200 миллионов рублей за год

По его словам, данных по дивидендам за 2025 год пока нет, но в 2024-м дивиденды выплачивались примерно в 2,8 тысячи организациях. При этом работники там оформлялись на мизерную зарплату ниже 600 рублей, тогда как выплаченные собственникам дивиденды составляли в среднем десятки, а то и сотни тысяч рублей в месяц.