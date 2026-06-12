Госконтроль: белорусы получили в конвертах 200 миллионов рублей за год

В Беларуси в 2025 году Госконтроль выявил более 200 миллионов рублей, выплаченных «в конвертах» в более чем одной тысячи организаций, сообщает Sputnik.by со ссылкой на зампредседателя Комитета государственного контроля Беларуси Максима Алешкевича. Этот факт он обнародовал на заседании Палаты представителей.
По словам Максима Алешкевича, возбудили более 120 дел по фактам выплаты такой серой зарплаты.
Комитет госконтроля проанализировал схемы выплат серых зарплат.
«Одним из таких источников, по нашему мнению, и анализ это подтверждает, являются дивиденды», — отметил Максим Алешкевич.
По его словам, данных по дивидендам за 2025 год пока нет, но в 2024-м дивиденды выплачивались примерно в 2,8 тысячи организациях. При этом работники там оформлялись на мизерную зарплату ниже 600 рублей, тогда как выплаченные собственникам дивиденды составляли в среднем десятки, а то и сотни тысяч рублей в месяц.
Алешкевич, в качестве примера, привел одну из минских компаний с одним работником в штате, который трудился на менее чем 600 рублей в месяц, а вот дивиденды собственникам за год составили 260 тысяч рублей.
Комитет госконтроля предлагает создать такие условия, чтобы, у собственникам фирмы не выгодно было платить работникам официально лишь минимум, а остальное — в конвертах.
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