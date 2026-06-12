Три подземных пешеходных перехода в районе Северное Бутово готовы на 30%

«Трасса “Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе” — один из важнейших инфраструктурных проектов столицы. На ней высокоинтенсивное автомобильное движение, поэтому при реализации особое внимание уделили созданию пешеходной инфраструктуры. В рамках строительства финального участка запланировано возведение девяти пешеходных переходов. Три из них расположены в районе Северное Бутово — на ул. Куликовская, ул. Старобитцевская и ул. Ратная. Их общая строительная готовность составляет около 30%», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Новые пешеходные переходы разместят в районе д. 16 по ул. Куликовская, д. 23 по ул. Старобитцевская и д. 16, корп. 3 по ул. Ратная. Они обеспечат жителям безопасные и удобные маршруты через оживленную улично-дорожную сеть, а также беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, паркам, спортивным площадкам и местам досуга и отдыха.
«В настоящее время специалисты продолжают комплекс работ по отделке гранитом пешеходных переходов, внутренней отделке помещений и устройству лестничных сходов. Параллельно на объектах переустраивают и прокладывают инженерные коммуникации», — отметил руководитель столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
Московский стандарт качества строительства обеспечивается благодаря системной работе инспекторов «Контроля Москвы». Председатель столичного комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков отметил, что реализация крупного проекта улично-дорожной сети на каждом этапе осуществляется под контролем ведомства. За весь период строительства трех искусственных сооружений линейного объекта провели девять выездных проверок, в том числе с привлечением подведомственного Центра экспертиз. Инструментальный контроль качества выполненных работ и применяемых стройматериалов помогает выявлять и своевременно устранять скрытые дефекты, которые невозможно обнаружить при обычном осмотре.
Финальный участок трассы «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» завершит формирование прямого хода магистрали, свяжет ее с Московским скоростным диаметром, а также значительно улучшит транспортную доступность районов Южное и Северное Бутово, где проживают более 300 тыс. человек.