Три подземных пешеходных перехода в районе Северное Бутово готовы на 30%

«Трасса “Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе” — один из важнейших инфраструктурных проектов столицы. На ней высокоинтенсивное автомобильное движение, поэтому при реализации особое внимание уделили созданию пешеходной инфраструктуры. В рамках строительства финального участка запланировано возведение девяти пешеходных переходов. Три из них расположены в районе Северное Бутово — на ул. Куликовская, ул. Старобитцевская и ул. Ратная. Их общая строительная готовность составляет около 30%», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.