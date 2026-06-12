В Прикамье начнет развиваться промышленный майнинг

В Лысьвенском районе Пермского края появятся крупные майнинговые фермы, которые откроют российские и китайские инвесторы. Их удастся запустить благодаря соглашению с местными энергетиками: они готовы поставлять добытчикам криптовалюты электроэнергию в объемах, сопоставимых с энергопотреблением крупных промышленных предприятий края.
Сегодня майнинг, к сожалению, у многих ассоциируется с незаконными видами бизнеса, и тому есть причина: в Пермском крае, как и во многих других регионах России, нередки случаи похищения электроэнергии владельцами нелегальных криптоферм. Скажем, в мае этого года сотрудники правоохранительных органов выявили в одном из гаражных массивов Перми подпольное производство, подключенное к линиям компании «Россети Урала». Майнеры нанесли энергетикам ущерб на сумму более шести миллионов рублей.
Выручка майнера без учета инвестиций в оборудование может превышать 50 процентов от ресурсных затрат.
Тем не менее в конце 2024 года майнинг как вид коммерческой деятельности был в России легализован: вступивший в силу закон № 221-ФЗ предоставил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность заниматься добычей криптовалюты при условии включения в специальный реестр Минцифры РФ. По данным ФНС на февраль этого года, в стране работают почти полторы тысячи промышленных майнеров (компаний и ИП) плюс еще четыре тысячи физических лиц, которым закон разрешает не регистрироваться в реестре и добывать криптовалюту при условии, что их потребление не превысит 6000 киловатт-часов электроэнергии в месяц.
Насколько прибылен такой бизнес? Основные затраты составляет оплата электроэнергии, большой объем которой необходим для работы электронного оборудования, производящего огромное число вычислений для проведения транзакций на виртуальном рынке криптовалют. По подсчетам экспертов, чтобы заработать один биткоин, курс которого составляет около 65 тысяч долларов США, или 4,5 миллиона рублей, необходимо потратить от 200 до 300 тысяч киловатт-часов. Стоимость такого объема электроэнергии — от полутора до двух миллионов рублей. Получается, что выручка майнера без учета инвестиций в оборудование может превышать 50 процентов от ресурсных затрат.
Запустить промышленные майнинг-фермы предприниматели Прикамья пытались уже давно. Например, в 2017 году одна из местных компаний заявила о планах разместить на мощностях Кизеловской ГРЭС дата-центр. Правда, тогда от этой идеи пришлось отказаться, поскольку майнинг еще не прижился в правовом поле. По мнению генерального директора компании «Инвест-Аудит» Егора Чурина, сегодня ситуация на рынке изменилась, поскольку майнинг легализован.
— Бизнес возникает там, где для него есть основной ресурс. Для майнинга таковым является электроэнергия, а Пермский край обладает большим потенциалом для ее производства, поскольку в нем за счет добычи полезных ископаемых хорошо развита теплоэнергетика, а также гидроэнергетика в бассейне реки Камы, — считает эксперт. — Ежегодно в регионе генерируется более 30 миллиардов киловатт-часов, часть этих объемов реализуется на внешнем рынке. Поэтому наш регион привлекает инвесторов, которые хотели бы разместить в нем свои промышленные майнинг-фермы. В частности, интерес проявляют китайские и российские фирмы. Если их проекты окажутся успешными, то добычей криптовалюты в Прикамье может заняться большое количество предпринимателей.
Лысьвенский район привлек внимание инвесторов не случайно. Местная ТЭЦ после передачи сетей в концессию основному поставщику коммунального ресурса в регионе была исключена из схемы теплоснабжения города и сосредоточилась на электроснабжении промышленных предприятий. Потребности у ее нового партнера-майнера оказались существенные: мощность нового дата-центра составит от 4 до 20 мегаватт — это сопоставимо с объемом потребления крупного промышленного предприятия.
Тем временем.
Законодательные пробелы, мешающие бороться с теневым майнингом, в числе прочих вопросов обсудили участники Европейско-Азиатского правового конгресса в Екатеринбурге в рамках экспертной сессии «Новые угрозы энергетической безопасности России: уголовно-правовые аспекты». Хищения электроэнергии для производства криптовалюты приобретают угрожающий размах: майнеры-нелегалы не только незаконно присоединяются к распределительным сетям, но даже с помощью вирусных программ могут подключаться к компьютерам обычных потребителей, используя для своего бизнеса их видеокарты.
Между тем в российской нормативной базе до сих пор четко не прописан порядок работы криптоферм, а также фактически отсутствует уголовная ответственность за хищение электроэнергии. Наказать майнеров не получается, поскольку невозможно квалифицировать их действия. Дело в том, что статьи Уголовного кодекса, предусматривающие наказание за кражу и хищение, касаются незаконного завладения чужим имуществом, а электричество таковым не является — это просто «движение заряженных частиц», поясняет Элина Сидоренко, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО.
Еще одна острая проблема в сфере безопасности связана с тем, что нелегальные криптофермы часто размещают в малолюдной местности, в деревянных домишках, где ветхие сети не выдерживают такой нагрузки. К примеру, в Иркутской области с ее избыточной генерацией это явление приобрело характер бедствия: в селах многократно участились пожары.
Эти и другие вопросы, по мнению юристов, нуждаются в детальной проработке, без которой новое направление бизнеса так и останется в значительной степени теневым. Но есть и хорошая новость: после долгих обсуждений в Госдуму внесен проект поправки в УК, устанавливающий ответственность за незаконный майнинг при причинении крупного ущерба.