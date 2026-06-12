В Прикамье начнет развиваться промышленный майнинг

— Бизнес возникает там, где для него есть основной ресурс. Для майнинга таковым является электроэнергия, а Пермский край обладает большим потенциалом для ее производства, поскольку в нем за счет добычи полезных ископаемых хорошо развита теплоэнергетика, а также гидроэнергетика в бассейне реки Камы, — считает эксперт. — Ежегодно в регионе генерируется более 30 миллиардов киловатт-часов, часть этих объемов реализуется на внешнем рынке. Поэтому наш регион привлекает инвесторов, которые хотели бы разместить в нем свои промышленные майнинг-фермы. В частности, интерес проявляют китайские и российские фирмы. Если их проекты окажутся успешными, то добычей криптовалюты в Прикамье может заняться большое количество предпринимателей.