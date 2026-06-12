Почему треть детских ДТП в Волгоградской области приходится на лето?

ГИБДД назвала причиной мопеды и самокаты от родителей и катание группами без ремней безопасности.
В связи с началом каникул родителей просят быть очень внимательными по отношению к времяпровождению детей.
Треть всех ДТП, которые происходят за год с участием детей и подростков, приходится на лето, сообщил начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Волгоградской области Эдуард Загоруйко на брифинге в РИАЦ. При этом в большинстве случаев вина лежит на взрослых: они не используют специальные кресла для детей, а также не пристёгивают ремни безопасности.
Кроме того, средства индивидуальной мобильности, питбайки, самокаты тоже могут привести к ДТП. Некоторые родители дарят детям за успешное окончание учебного года мопеды, мотоциклы, тем самым провоцируют беду.
При этом особую тревогу, по словам Эдуарда Загоруйко, вызывает то, что в ДТП дети попадают не поодиночке, а группами — у них принято кататься в компании. Кроме того, в последнее время ученики выпускных классов стали садиться за руль в нетрезвом состоянии.
Эдуард Загоруйко отметил, что необходимо ужесточать наказание для безответственных родителей, которые снова и снова дают ребёнку транспортное средство, невзирая на то, что с ним происходят те или иные небольшие дорожные происшествия. Пока наказание за подобное составляет от 100 до 500 ₽
На брифинге также отмечалось, что в регионе проводится большая работа по противодействию ДТП с детьми на дорогах: действуют общественные инспекторы, школы безопасности проходят в оздоровительных лагерях, родители выходят в дорожные патрули и т. д. Однако к этим мерам необходимо добавлять постоянный строгий родительский контроль и ответственность.