Почему треть детских ДТП в Волгоградской области приходится на лето?

Треть всех ДТП, которые происходят за год с участием детей и подростков, приходится на лето, сообщил начальник Управления Гос­автоинспекции ГУ МВД России по Волгоградской области Эдуард Загоруйко на брифинге в РИАЦ. При этом в большинстве случаев вина лежит на взрослых: они не используют специальные кресла для детей, а также не пристёгивают ремни безопасности.