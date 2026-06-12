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В Волгограде состоялся забег с флагами

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде состоялся приуроченный к Дню России забег на один километр. Главным условием участие стал национальный триколор в руках бегунов.

Источник: "Российская газета"

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде состоялся приуроченный к Дню России забег на один километр. Главным условием участие стал национальный триколор в руках бегунов.

Зарегистрировались около 200 человек — от школьников до пенсионеров. В праздничном спортивном мероприятии участвовали как обычные граждане, так и те, кто регулярно занимается бегом.

Накануне территорию парка обработали от кровососущих насекомых. Совсем победить мошкару не удалось, но волгоградцев это не остановило.

В парке не в первый раз проводят забег с оригинальной концепцией. Так, в Новый год горожанам предложили пробежать с елкой. Было также осеннее спортивное событие с зонтами.