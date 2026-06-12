В Волгограде состоялся забег с флагами

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде состоялся приуроченный к Дню России забег на один километр. Главным условием участие стал национальный триколор в руках бегунов.
Зарегистрировались около 200 человек — от школьников до пенсионеров. В праздничном спортивном мероприятии участвовали как обычные граждане, так и те, кто регулярно занимается бегом.
Накануне территорию парка обработали от кровососущих насекомых. Совсем победить мошкару не удалось, но волгоградцев это не остановило.
В парке не в первый раз проводят забег с оригинальной концепцией. Так, в Новый год горожанам предложили пробежать с елкой. Было также осеннее спортивное событие с зонтами.