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В Красноярске зажгут «Огненные картины войны» и «Свечу Памяти» 21 июня

Создадут масштабное огненное изображение Ордена Отечественной войны.

21 июня на площади музея «Мемориал Победы» (улица Дудинская, 2А) в Красноярске пройдут Международные акции «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти». Начало — в 22:00.

В рамках мероприятия создадут масштабное огненное изображение Ордена Отечественной войны. Картину дополнят фразы «КРАСНОЯРСК ПОМНИТ» и «ОДИН НАРОД, ОДНА ПОБЕДА» (в честь Года единства народов России, объявленного Президентом).

После завершения огненной картины жители города выйдут к военным мемориалам, зажгут свечи и возложат их в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Участвовать могут все желающие старше 14 лет.