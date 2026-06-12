В Красноярске зажгут «Огненные картины войны» и «Свечу Памяти» 21 июня

21 июня на площади музея «Мемориал Победы» (улица Дудинская, 2А) в Красноярске пройдут Международные акции «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти». Начало — в 22:00.
В рамках мероприятия создадут масштабное огненное изображение Ордена Отечественной войны. Картину дополнят фразы «КРАСНОЯРСК ПОМНИТ» и «ОДИН НАРОД, ОДНА ПОБЕДА» (в честь Года единства народов России, объявленного Президентом).
После завершения огненной картины жители города выйдут к военным мемориалам, зажгут свечи и возложат их в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Участвовать могут все желающие старше 14 лет.