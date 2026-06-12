В Перми прошла выставка-парад автобусов, посвященная Дню России

Сегодня, 12 июня, в Перми впервые состоялся автобусный парад. Его провели в честь Дня России и Дня города. В параде приняли участие около тридцати машин самых различных марок.
Здесь были и микроавтобусы, как импортные, так и отечественные, машины среднего класса, среди которых выделялся ветеран ПАЗик классического желтого цвета.
В параде приняли участие автобусы большого класса, причем устроители выставки отыскали даже мерседесы, ходившие по Перми в 90-е годы: они до сих пор на ходу, но остались лишь на предприятиях, где используются как служебные.
Много было автобусов российского производства, они стали поступать в Пермь лет 15 назад и сейчас составляют основу пассажирского парка города.
Также были представлены и «гармошки», они очень популярные на наиболее загруженных маршрутах. Выставили и электробусы, которые потихоньку осваиваются в Перми (пока они обслуживают только одну пассажирскую линию).
Машины распахнули двери, и все желающие могли попасть в кабину водителя. Дети с удовольствием подавали звуковые сигналы, а родители без устали снимали их, крутящих баранку.
Полтора часа продолжалась выставка, затем автобусы проехали в парадном строю по центру Перми. На обочинах выстроились десятки пермяков, фотографирующих шествие.