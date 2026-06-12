События Дягилевского фестиваля-2026 в Перми покажут в прямом эфире

«Дягилевский фестиваль — одно из ключевых событий в мире классической музыки, которое мы с радостью поддерживаем на протяжении многих лет. Наша цель — не только быть партнёром, но и способствовать развитию этого уникального проекта. Совместно с Okko мы делаем фестиваль доступнее, позволяя зрителям по всей стране стать частью этого грандиозного события», — рассказал председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.