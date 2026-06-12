События Дягилевского фестиваля-2026 в Перми покажут в прямом эфире

Некоторые события основной программы Дягилевского фестиваля-2026 в Перми покажут в прямом эфире.
Трансляцию можно будет посмотреть на официальной странице Okko во «ВКонтакте». В режиме реального времени подписчики увидят концерты духовной и этнической музыки, а также одно из крупнейших отечественных хоровых сочинений конца XX столетия.
Так, 14 июня с 15:00 до 16:30 пройдёт концерт духовной музыки «Еже от века таинство» в исполнении ансамбля «Узорика». Коллектив исполнит программу, посвящённую духовным песнопениям России и Европы XV-XVII веков.
16 июня с 19:00 до 20:30 лауреат престижных международных конкурсов петербургский независимый коллектив «Фестино» (Festino) покажет хоровое сочинение «Плач Иеремии» композитора-минималиста Владимира Мартынова. В четырёх главах и заключительной молитве произведения рассказывается о разорении Иерусалима вавилонянами.
19 июня с 21:00 до 22:30 состоится концерт выдающегося мастера игры на классической арабской лютне Насира Шамма и ансамбля. Музыкант представит собственные сочинения, которые с лёгкостью пересекают границы стран и стилей.
«Дягилевский фестиваль — одно из ключевых событий в мире классической музыки, которое мы с радостью поддерживаем на протяжении многих лет. Наша цель — не только быть партнёром, но и способствовать развитию этого уникального проекта. Совместно с Okko мы делаем фестиваль доступнее, позволяя зрителям по всей стране стать частью этого грандиозного события», — рассказал председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.
Напомним, в 2026 году фестиваль пройдёт с 11 по 20 июня и представит серию крупных событий, среди которых — симфонические выступления, танцевальные спектакли, концерты этнической музыки, синтетические спектакли и мультижанровые перформансы.