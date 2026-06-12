В Воронеже мопед с подростками отбросило на авто после ДТП с другой машиной

Трое подростков пострадали в ДТП в воронежском микрорайоне Придонской. Авария произошла поздним вечером четверга, 11 июня, у дома № 59 на улице Крейзера. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталья Куликова.
Установлено, что 12-летний горожанин, управляя мопедом, при выезде на нерегулируемый перекрёсток не уступил дорогу автомобилю Lada Vesta. В результате транспортные средства столкнулись. От удара мопед отбросило на проезжающую мимо легковушку Nissan Almera.
В результате ДТП водитель мопеда, а также двое его пассажиров в возрасте 13 и 16 лет получили травмы. На машинах скорой их доставили в больницу.
По обстоятельствам аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 264 УК РФ). С целью установления всех обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.