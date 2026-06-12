Социальные экскурсии объединили более 500 пенсионеров в Саратовской области

Представители старшего поколения из села Сергиевка побывали в Музее истории СВО в Саратове. Социальными туристами стали и пенсионеры из села Новые Выселки. Они отправились в областной центр и побывали в Саратовском цирке. Для представителей «серебряного» возраста из села Подлесного была организована экскурсия в Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина.