Социальные экскурсии объединили более 500 пенсионеров в Саратовской области

Свыше 500 пенсионеров Саратовской области с начала года стали участниками экскурсий по технологии «Социальный туризм». Она реализуется по национальному проекту «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Например, жители поселка Коминтерн посетили Саратовский музей стекла. Участники туристического клуба «Подорожник» комплексного центра соцобслуживания населения Саратова побывали в Свято-Троицком храме и вместе с прихожанами совершили Крестный ход. Завершилось путешествие посещением гончарной мастерской, где для гостей провели специальную экскурсию. Для подопечных комплексного центра соцобслуживания населения Турковского района была организована поездка в село Чириково, а в Лысогорском районе — прогулка по родным местам.
Представители старшего поколения из села Сергиевка побывали в Музее истории СВО в Саратове. Социальными туристами стали и пенсионеры из села Новые Выселки. Они отправились в областной центр и побывали в Саратовском цирке. Для представителей «серебряного» возраста из села Подлесного была организована экскурсия в Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.