В Красноярске стартовала V Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух»

В ходе церемонии открытия горожане и гости Красноярска приняли участие в забегах на дистанции 5 км и «Экокилометр», выразив готовность отказаться от использования личного автотранспорта и внести свой вклад в улучшение экологической обстановки. Все вместе участники прошли и пробежали более 900 км в поддержку акции. Новый сезон проекта «Выбираю чистый воздух» продлится до 7 сентября. За это время в регионе пройдут десятки спортивных, экологических и просветительских мероприятий.