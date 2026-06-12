В Красноярске стартовала V Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух»

Пятая Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух» началась в Красноярске по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.
В ходе церемонии открытия горожане и гости Красноярска приняли участие в забегах на дистанции 5 км и «Экокилометр», выразив готовность отказаться от использования личного автотранспорта и внести свой вклад в улучшение экологической обстановки. Все вместе участники прошли и пробежали более 900 км в поддержку акции. Новый сезон проекта «Выбираю чистый воздух» продлится до 7 сентября. За это время в регионе пройдут десятки спортивных, экологических и просветительских мероприятий.
«В прошлом году мы заняли первое место в номинации “Город-лидер” и громко заявили всей стране: Красноярску нужен чистый воздух. Сегодня с нами на связи Минусинск, Ачинск, Лесосибирск и Норильск. Мы уже прошли значительную часть пути и при такой поддержке обязательно добьемся значимых результатов», — отметил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.