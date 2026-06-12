В Кузбассе разрабатывают проект VR-реабилитации после операций на сердце

Проект VR-реабилитации после операций на сердце разрабатывают ученые НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний в Кузбассе. Российский научный фонд продлил грантовую поддержку технологии в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Кузбасском областном медицинском информационно-аналитическом центре.
«В VR-очках пациент перемещается по фруктовому саду, управляя трактором. Задача — ехать по дороге, считать яблоки разных цветов и отвечать на вопросы с помощью клавиш на руле. Есть и более интенсивный сценарий: перемещение по подводному миру в батискафе. Здесь уже нужно лавировать, огибать препятствия, параллельно с этим считая рыб», — объяснила заведующая лабораторией нейрососудистой патологии Ольга Трубникова.
Тренинги уже доказали свою эффективность. Благодаря им у пациентов улучшаются память, концентрация внимания, движение и быстрота реакции. Над проектом работает мультидисциплинарная команда — кардиологи, неврологи, реабилитологи, нейрофизиологи и биохимики. Такая инициатива обладает широким потенциалом для включения в общую программу реабилитации.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.