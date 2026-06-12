В Кузбассе разрабатывают проект VR-реабилитации после операций на сердце

«В VR-очках пациент перемещается по фруктовому саду, управляя трактором. Задача — ехать по дороге, считать яблоки разных цветов и отвечать на вопросы с помощью клавиш на руле. Есть и более интенсивный сценарий: перемещение по подводному миру в батискафе. Здесь уже нужно лавировать, огибать препятствия, параллельно с этим считая рыб», — объяснила заведующая лабораторией нейрососудистой патологии Ольга Трубникова.