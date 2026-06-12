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Сильные дожди: оранжевый уровень опасности объявлен на 13 июня

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на субботу 13 июня из-за непогоды, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 78% 754 мм рт. ст. +25°
Источник: Sputnik.by

«Ночью 13 июня (суббота) во многих районах Минской и Витебской областей, а также в Минске ожидаются сильные дожди», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в субботу установится облачная с прояснениями погода. В.

о многих районах страны пройдут дожди, ночью на большей части территории Минской и Витебской областей ожидаются сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы.

В ночные и утренние часы местами будет сгущаться туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, при грозах порывистый.

Ночная температура воздуха составит +8…+14°С, по западу — до +5…+7°С, днем температура будет колебаться от +14°С по северу до +23°С по югу Беларуси.