Региональный этап программы «Мама-предприниматель» прошел в Приморье

«Интерес к программе в крае растет быстро: только с марта по июнь поступило 93 заявки, тогда как за этот период прошлого года их было 40. В прошлом году региональный этап прошел в 68 субъектах РФ, и участницы из Приморья впервые дошли до федерального этапа — в десятку лучших в стране вошел тревел-проект “Время для себя” Ольги Абраменко», — отметила координатор регионального этапа Юлия Селионова.