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Региональный этап программы «Мама-предприниматель» прошел в Приморье

Его участницы получили бесплатное обучение, поработали с экспертами и защитили свои бизнес-проекты.

Источник: Национальные проекты России

Региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель» состоялся с 8 по 12 июня в городе Находка Приморского края в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Главная награда этапа — грант 150 тыс. рублей на развитие дела, сообщили в региональном агентстве проектного управления.

Участницами стали женщины с несовершеннолетними детьми, а также самозанятые и владелицы предприятий. За пять дней они получили бесплатное обучение, поработали с экспертами и защитили свои проекты. Интенсив состоял из пяти блоков: тестирование бизнес-идей, маркетинг, финансовое планирование, упаковка проекта и финальная защита перед жюри.

«Интерес к программе в крае растет быстро: только с марта по июнь поступило 93 заявки, тогда как за этот период прошлого года их было 40. В прошлом году региональный этап прошел в 68 субъектах РФ, и участницы из Приморья впервые дошли до федерального этапа — в десятку лучших в стране вошел тревел-проект “Время для себя” Ольги Абраменко», — отметила координатор регионального этапа Юлия Селионова.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.