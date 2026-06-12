Кадровый центр Новотроицка провел день открытых дверей для молодежи

Выпускники коррекционной школы-интерната побывали в кадровом центре города Новотроицка Оренбургской области. День открытых дверей организовали по нацпроекту «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
В ходе занятия участники познакомились с работой службы занятости и узнали о доступных мерах государственной поддержки. Особое значение имел переход от теоретических знаний к практическим навыкам. Например, ребята изучили сервис «Мое резюме», который позволяет создать первое профессиональное портфолио.
Также они узнали о сервисе «Мое собеседование», с помощью которого проводятся имитационные интервью, направленные на снятие психологического барьера перед общением с потенциальными работодателями. Подобные встречи дают молодым людям уверенность в собственных силах и предоставляют конкретные инструменты для успешного старта в карьере.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.